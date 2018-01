publié le 02/01/2018 à 12:20

Les artistes ont profité du passage en 2018 pour remercier l'ensemble de leurs fans pour leur soutien inconditionnel. Dimitri Vegas et Like Mike ont compilé leurs meilleurs moments de 2017 dans une vidéo accompagnée d'un message : "Merci à tous pour cette année encore incroyable." Martin Garrix a posté une photo, juste après son set au Sunburn Festival à Pune : "Bonne année à tous, depuis l'Inde", a-t-il écrit en légende.



Plus intriguant, DJ Snake a partagé une image d'un compte Instagram déclinant des photos aux couleurs de l'arc en ciel. Il a choisi celle d'un homme tout en haut d'un escalator imageant, peut-être, le fait qu'il soit au sommet de sa carrière. Le producteur suédois, Acicii a partagé un message prometteur : "Je vous souhaite à tous une bonne année. Les meilleurs jours sont à venir." Quant à Oliver Heldens, il mixait au Schimanski le soir du nouvel an, un club à Brooklyn. Le DJ a publié une photo dans la foulée : "Bonne année depuis New York. Quelle soirée !"

Enfin Martin Solveig a exprimé toute sa reconnaissance envers ses fans : "Bonne année depuis ma montagne. Je veux remercier sincèrement toutes les personnes qui sont venus voir mes shows en 2017 et qui supportent mon travail. Produire de la musique et vivre ce rêve est un cadeau que je veux partager avec vous chaque jour. Que vos rêves se réalisent également en 2018. Beaucoup d'amour."

Happy new year from India ¿¿¿¿ Une publication partagée par Martin Garrix (@martingarrix) le 1 Janv. 2018 à 6 :40 PST

2018 ¿¿ Une publication partagée par djsnake (@djsnake) le 31 Déc. 2017 à 4 :55 PST