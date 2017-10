publié le 23/10/2017 à 16:48

Toutes les bonnes choses ont une fin. Cette édition 2017 de l'Amsterdam Dance Event a tenu encore toutes ses promesses. Entre les mixs de folie depuis le studio Fun Radio, délocalisé spécialement pour l’événement, et la remise des Fun Radio Awards ces quatre jours ont été d'une intensité pure.





Pour finir en beauté, rien de mieux que des pointures de l'électro comme Martin Solveig et Feder. Les jeunes talents étaient aussi de la partie. Kungs, Julian Jordan et Hugel, ils sont tous passés par nos studios. Nous avons même eu l'exclusivité du nouveau titre de Julian Jordan : Light your way.



Un back to back improvisé entre Kungs et Hugel a conclu cette dernière journée pour notre plus grand plaisir. Vous pouvez d'ailleurs revivre tous les meilleurs sets d'Amsterdam sur notre page YouTube et les interviews depuis notre page Facebook.