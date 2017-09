publié le 28/09/2017 à 16:27

Henri PFR a débuté il y a un an en diffusant sa première production Home. Avec ce titre home made, produit depuis son studio installé dans sa cave, le DJ belge s'est fait une place parmi les jeunes DJs talentueux. Il a confirmé ce premier ressenti en sortant un deuxième tube tout aussi prometteur : Until The End.



Ces débuts lui ont permis de se faire repérer et de se faire inviter aux plus grands événements. Henri PFR mixait à domicile, à Tomorrowland : "Mon rêve est devenu réalité" a-t-il confié au micro de Fun Radio, lors de son interview en direct du festival. C'est l'endroit qu'il a choisi pour dévoiler son dernier titre In The Mood With You, dans la même lignée que ses deux précédents morceaux.

Il a joué cet été un peu partout dans le monde : en Espagne, en Corse, en Autriche, sur The Ark Cruise... Et plein d'autres dates l'attendent. Pour le récompenser du parcours qu'il a accompli jusqu'ici Fun Radio a nommé le jeune DJ dans la catégorie "Meilleure révélation internationale." Pour qu'Henri PFR remporte ce titre il ne vous reste plus qu'à voter pour lui.