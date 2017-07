Pardon My French : Un pop-up store ouvre à Paris

publié le 20/07/2017 à 17:30

A noter dans vos agendas ! Ce week-end, venez à la rencontre de DJ Snake, Tchami, Malaa et Mercer à l'occasion de l'ouverture d'un magasin éphémère Pardon My French. Découvrez les produits exclusifs du pop-up store du samedi 22 et dimanche 23 juillet. Entre 10h et 20h, le magasin vous proposera des T-shirts, sweats, accessoires, goodies et même des coques d'IPhones. En plein cœur de Paris, dans le premier arrondissement, le magasin sera situé au 2 bis quai de la mégisserie à la station Châtelet.



Ne manquez pas cet événement unique dans la capitale pour rencontrer vos artistes préférés. C'est le moment de refaire votre garde robe ! Le pop-up store sera ouvert à tous, pendant les deux jours. Alors pour quels articles allez-vous craquer ? Rendez-vous dès samedi en magasin pour y retrouver des produits exclusifs et rencontrer les artistes !