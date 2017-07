publié le 14/07/2017 à 15:28

L'Electrobech Music Festival avait annoncé une surprise et les festivaliers n'ont pas été déçus. DJ Snake a fait son apparition aux alentours de 23h15 sur la mainstage. Il a livré un set incroyable pendant plus d'une heure, en jouant ses plus grands titres comme Lean On. Après une heure de set, il a rejoint le studio de Fun Radio pour revenir sur cette surprise. C'était impensable pour lui de manquer un événement tel que l'EMF.



DJ Snake va enchaîner les festivals, il sera au Lollapalooza à Paris et à Tomorrowland en Belgique entre autres. Il se produit tellement cet été qu'il s'est fait imprimer les dates sur les manches d'un pull, afin de ne pas les oublier. DJ Snake a confirmé qu'il allait sortir de nouveaux titres, il n'a pas donné de précision quant aux dates. Il est très perfectionniste et peaufine tous ses morceaux, il a même précisé à ce propos : "Toute mon équipe dit que je suis un dingue." Adrien Toma et JB ont quand même réussi à avoir quelques informations, ça sera une collaboration mais pas avec Rihanna ni Major Lazer ni Ed Sheeran... Vivement qu'il les sorte.