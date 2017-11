Fun Radio vous offre un PC portable

publié le 24/11/2017 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et Leclerc Montbéliard vous offrent 1 PC portable de la marque ACER sous Windows 10 !

> Acer | Aspire

Un cadeau EXCEPTIONNEL pour votre plus grand plaisir ;)

Très bien noté et polyvalent, idéal pour fêter Noël !

> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site et en magasin du Leclerc Montbéliard



HORAIRES:

Du Lundi au Vendredi de 8H30-20H30

Le Samedi de 8H30 à 20H

Le Dimanche de 9H00 à 12H30



> Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance:

1- Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:



2- Laissez votre commentaire sur la publication Facebook, vous pouvez aussi partager et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!



3- La personne qui a le plus de likes sur son commentaire, qui a bien envoyé ses coordonnées ci-dessous et qui n'a pas remporté un lot dans les 6 derniers mois avec Fun Radio Belfort remporte son PC Portable! Bonne chance...

(Fin de l'opération vendredi 1 Décembre 2017; Le gagnant sera contacté par téléphone ou par mail; Les joueurs ayants déjà remportés un lot dans les 6 derniers mois ne seront pas sélectionnés; En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)



La 1ère radio musicale sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!