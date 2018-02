Gagnez votre pass VIP pour voir Chris Willsman au Joya

publié le 16/02/2018 à 17:00

Le 24 Février, Chris Willsman revient dans une des meilleurs boites de nuit de la région: Le Joya à Altkirch pour fêter son anniversaire avec vous, et avec un set plein d'exclus rien que pour vous !



Fun Radio Belfort vous y envoie pour vous éclater en VIP !



> Chris Willsman On tour

Et si vous faites parti des auditeurs nés en Février? Alors on vous offre votre table VIP, avec la bouteille!





Inscrivez-vous au tirage au sort et gagnez vos invitations en envoyant vos coordonnées ci-dessous, n'oubliez pas votre date de naissance si vous êtes nés en Février pour la bouteille! (La présentation de la carte d'identité sera demandée):

