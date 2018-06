Le Salon de la Famille, cet été 2018 à Giromagny

publié le 08/06/2018 à 16:15

Fun Radio Belfort présente Le Salon de la Famille, première édition à Giromagny!

Ce salon sera tout simplement l’occasion de découvrir des professionnels de plusieurs domaine pour toute la famille.



Au Porgramme du week-end...

Vous trouverez de nombreux stands avec de nombreuses animations ( gratuites ou payantes selon les exposants), une tombola aura lieu tout au long du week-end, dont l’intégralité de la somme récolté sera reversé a l'association Tous Pour Adélia.

Vente de tickets sur place et tirage au sort toutes les heures.

Au programme samedi et dimanche:

11h: Apéro dégustation

15h: Défilé mode et lingerie



Samedi soir uniquement à ne pas louper:

19h: Zumba Party



Et les animations prévues tout au long du week-end:

Dégustations, restauration sur place

Conférences

Défilés de mode et lingerie

Tombola

Animations pour les enfants

...

Pour y accéder? Ne sortez pas votre porte-monnaie! Toute la famille Fun Radio est bienvenue à ce salon gratuit!



Le Salon de la Famille: C'est quand et où?

Le Salon Estival de la Famille aura lieu à l'espace de la tuilerie, à Giromagny (A quelques kilomètres de Belfort) le samedi 23 Juin de 10h à 20h, et le dimanche 24 juin de 10h à 18h.



Découvrez le programme du week-end ci-dessous:

Programme Salon Famille

On se retrouve le week-end du 23 & 24 juin !



Rejoignez l'événement sur Facebook!

