Pornic : La Décapante 1ère édition avec Fun Radio

Samedi 25 Mars 2017, 1ère édition de la Décapante à Pornic.

Venez vivre la course la plus Fun du département.

La Décapante 1ère édition

par Morgan Lavergne publié le 05/02/2017 à 19:03

Petite dernière dans l'univers des courses Fun en Loire-Atlantique, La Décapante débarque à Pornic, à l'Étang du Val-Saint-Martin, le samedi 25 mars 2017 pour inaugurer sa première édition.

Le Concept

Un mixte de toutes les courses ludiques réunies en une seule. Venez affronter seul ou entre amis, collègues ou en famille, les 8km de La Décapante et son parcours du combattant.

- Boue

- Eau

- Poudre colorée

- Obstacles infranchissables

- Son Dancefloor de Fun Radio



Avant de vous élancer, nos coachs dynamiques mèneront un échauffement collectif sur des rythmes endiablés La Décapante Facebook Twitter Linkedin

La Décapante de Pornic

Les plus challengers d'entre vous auront l'opportunité de s'affronter pour réaliser la meilleure performance. À la clé, l'admiration de tous, des récompenses, et cerise sur le gâteau... votre effigie au centième anniversaire de la course.



Pas de panique ! Ceux qui ne souhaitent pas défier le chrono s’élanceront, par vagues, à l’assaut des obstacles décapants.



Une Course Solidaire

La Décapante reverse une partie des bénéfices réalisés à l'association “A better life for children".

Association qui intervient auprès de populations défavorisées à Madagascar et au Congo.



Plus d'infos sur : http://abetterlife9.webnode.fr

Comment s'inscrire ?

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site place.minute.com

Venez partager notre Folie...Décapante !



Plus d'infos sur le lieu de la Décapante L'étang du Val St Martin