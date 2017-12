Venez déballer vos cadeaux de Noël sous le sapin de Fun Radio Belfort

publié le 02/12/2017 à 10:00

C'est Noël à Fun Radio Belfort !

Et pour l'occasion, vous gagnez votre invitation dans les locaux de la radio du 4 au 14 décembre !

Tentez de gagner votre PASS et venez fêter Noël en déballant vos cadeaux sous le sapin de la radio avec nous au 6 quai Charles Vallet:

Si vous gagnez, nous vous attendrons le 15 décembre à 16h30 à la radio! Une rencontre avec toute l'équipe de Fun Radio Belfort et les auditeurs, c'est toujours super plaisant ;)



Vous pourrez aussi suivre en direct live sur la page Facebook le déballage des cadeaux des auditeurs!



Pour + d'infos?

Retrouvez nos hôtesses le samedi 2 décembre au Marché de Noël de Montbéliard et le 9 décembre à celui de Belfort.





De très beaux cadeaux vous sont réservés :

> Batteries externes pour smartphone et tablette, câble USB micro inclus

> 1 enceinte bluetooth

> 1 casque de réalité virtuelle

> 2 x 2 parties de bowling + 1 boisson

> 2 gros pack Fun (Sous réserve de disponibilité)

> 2 places pour Europa Park





Les cadeaux suivants vous sont offerts par Super U Valdoie :

> 1 appareil de streaming Chromecast

> 1 Nokia 3310

> 1 iPhone 5C

> 1 Instax Mini 8 (appareil photo polaroïd)

> 2 enceintes bluetooth

Le cadeaux suivant vous est offert par Optymo :

> 1 casque sans fil JBL T450BT Noir



Les cadeaux suivants vous sont offerts par Sergent Major Belfort :

> 1 tenue complète fille

> 1 tenue complète garçon



Les cadeaux suivants vous sont offerts par Paul Cramatte Intérim :

> 1 iPad

> 2 casques Bose



- Avec Mac Donald's Aire Urbaine -

..et ce n'est pas tout !

Cadeaux

> Comment gagner votre pass?

Ecoutez Corentin, l'animateur local de Franche-Comté sur le 100FM - FUN RADIO BELFORT entre midi et 16 heures du lundi au vendredi. Dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, appelez le 03 84 904 500 (gratuit)



Ou tentez votre chance sur le tirage au sort avec le formulaire ci-dessous:



Prêt, feu... SMASH !

Le plus beau Noël de la région se passe sur Fun Radio, 100FM!