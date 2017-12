Fun Radio vous envoie voir Sound Of Legend au Joya

publié le 01/12/2017 à 15:00

Sound Of Legend sera le 9 décembre au Joya à Altkirch pour une soirée de fou !



On l'a jamais autant vu dans la région alors je vous conseille d'en profiter !

Ses hits tournent sur Fun Radio, ses reprises ultra-explosives vous seront jouées sur place ;)

Indiquez sur l’événement si on peut compter sur vous, ça se passe juste là <

OP Sound Of Legend

Le héros masqué en direct live pour une soirée enflammée, à ne rater sous AUCUN prétexte.

Vous les connaissez forcément, si je vous dis Komodo ? Ou bien Blue ? Impossible d'être passé à côté ! Il jouera son tout dernier son Push The Feeling On !

> Sound Of Legend - Push The Feeling On

L'occasion de célébrer ses 1 millions de followers sur Shazam !

> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le Facebook du Joya, en cliquant ici !



N° DE TEL :

06 81 45 54 02

> Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:Vous pouvez aussi partager la publication sur Facebook, et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

(Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail)

