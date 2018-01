Rita Ora pose nue pour souhaiter une bonne année 2018

publié le 02/01/2018 à 17:51

Des bijoux, une paire de talons et rien d'autre. C'est ainsi que Rita Ora a souhaité une bonne année à ses fans. Sa photo accompagnée d'une légende : "Bonjour je suis Rita, ravie de te rencontrer 2018," comptabilise déjà 459 000 likes sur son compte Instagram. 2018 vient à peine de commencer et l'artiste britannique affole déjà la toile. Celle qui chante Anywhere partout où elle va, a fait tourner la tête de ses nombreux abonnés.



Rita Ora n'a pas manqué de remercier ses fans dans une seconde publication : "A l'année prochaine ! Je suis impatiente de continuer à faire ce que j'aime pour vous tous ! Je ne peux pas vous dire à quel point je vous suis reconnaissante de pouvoir vivre mon rêve et de vous avoir à mes côtés tous. Je pourrais dire merci un million de fois. Je suis impatiente de vous montrer ce que j'ai préparé pour l'année prochaine. En attendant je vous souhaite une très bonne année."