Rita Ora, Selena Gomez : découvrez leur look lors des Fashion Awards

publié le 05/12/2017 à 19:04

Le lundi 4 décembre, s'est tenue au Royal Albert Hall de Londres l'édition 2017 des Fashion Awards. Une cérémonie qui met à l'honneur l'industrie de la mode et notamment les jeunes talents avec des prix prestigieux. Évidemment plusieurs de vos artistes féminines préférées étaient de la partie.



À commencer par la chanteuse Selena Gomez vêtue d'une robe de la luxueuse marque Coach, dont elle est l'égérie. Une tenue spécialement créée pour l'occasion qui relève l'état d'esprit dans lequel se trouve la star.

"Je me sens forte, et je me sens moi-même", a-t-elle déclarée dans une interview au magazine Vogue. Un style très vintage accompagné de dentelle et de bottines blanches que l'on n'avait pas l'habitude de voir sur Selena. Un nouveau look qui suit parfaitement sa métamorphose entamée depuis son retour sur scène.

@selenagomez wearing @coach at The #FashionAwards 2017 in partnership with @swarovski Une publication partagée par British Fashion Council (@britishfashioncouncil) le 4 Déc. 2017 à 13h04 PST

Côté ambiance, on a pu compter sur la présence de la belle Rita Ora. La chanteuse a performé sur scène en l'honneur de l'icône Donatella Versace avec Freedom une reprise entraînante de George Michael. Elle était d'ailleurs habillée par la marque Versace tout en panthère de la tête jusqu'aux talons.

@versace_official @donatella_versace #Fashionawards2017 #BFAs2017 Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 5 Déc. 2017 à 1h44 PST

I had such an amazing time! My babies dancing it out get it! @selenagomez @thisiswatt ¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 5 Déc. 2017 à 3h19 PST