David Guetta, Selena Gomez, Camila Cabello... Les sorties prévues en 2018

publié le 03/01/2018 à 19:42

De nombreux artistes ont annoncé un album à venir. David Guetta fait partie de cette liste : "J'ai beaucoup de bonnes chansons déjà produites. Je cherche des artistes avec qui collaborer dessus," a-t-il confié à Billboard. Pas de date officielle de sortie mais une est à retenir : le 19 janvier prochain, le DJ français sera en concert à l'AccorHotels Arena.



Selena Gomez est elle aussi restée floue quant au lancement de son nouvel album. Cependant il est quasiment prêt : "C'est prévu pour très bientôt," a-t-elle affirmé à Kiff FM UK. L'artiste américaine a publié une photo d'elle en studio le 10 décembre dernier, laissant penser qu'elle peaufinait ce projet.

Camila Cabello a, quant à elle, était plus précise sur la sortie de son nouvel album. Le 12 janvier prochain vous pourrez découvrir Camila. Un opus comprenant ses trois premiers single : Never Be The Same, Real Friends et enfin Havana et de nombreuses nouveautés.



Rihanna fait aussi partie de la liste des albums attendus en 2018. Diplo a dévoilé travailler avec la chanteuse : "Nous avons discuté un peu car Rihanna écrit beaucoup de chansons en ce moment. J'espère que ça fonctionnera entre nous," a-t-il révélé à MTV.



L'album de Major Lazer Music Is The Weapon, qui avait été annoncé pour 2016 sera finalement publié début 2017. Après la réussite de Peace Is The Mission en 2015, ce nouveau projet est très attendu par les fans. Le nom de plusieurs artistes sont associés à cet opus dont Sia, Nicki Minaj ou encore Ariana Grande.



Enfin, Pharell Williams a annoncé être en train de travailler avec Justin Timberlake et Ariana Grande. Les deux artistes travaillent respectivement sur un nouvel album en collaboration avec la légende américaine.