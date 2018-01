publié le 22/01/2018 à 16:53

Les organisateurs de Tomorrowland savent faire patienter les festivaliers. En premier lieu ils ont dévoilé le thème : The Story Of Planaxis, puis lancé les pré-inscriptions, avant de révéler l'ensemble du nom des scènes.



Ce 22 janvier, les internautes ont pu découvrir les premiers artistes qui seront présents à Tomorrowland entre le 20 et 22 et le 27 et 29 juillet prochain. Axwell /\ Ingrosso, Camelphat, Hardwell, Solomun et enfin Armin van Buuren ont été annoncés. Les prochains noms seront dévoilés très prochainement.

