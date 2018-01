Tomorrowland 2018 : les pré-inscriptions sont ouvertes

publié le 10/01/2018 à 16:05

Vous êtes nombreux à rêver de vivre l’expérience Tomorrowland, et obtenir un pass n'est pas chose facile. Aux quatre coins du monde, les fans d'électro sont sur le qui-vive depuis le 9 janvier. C'est à cette date que les organisateurs ont lancé les pré-inscriptions. Si vous espérez avoir une place il va falloir passer par cette étape.



En tout, plus de 400 000 pass vont être mis en ligne. Les ventes se dérouleront en 3 parties. Le samedi 20 janvier à partir de 17h vous pourrez réserver un pass "Global journey" comprenant le transport, l'hébergement et le festival. Le 27 janvier à 17h la deuxième vente de billets ouvrira avec différents pass. Enfin le 3 février à 17h, sera votre dernière chance d'obtenir vos tickets pour Tomorrowland. Dernier conseil : armez-vous de patience et actualisez très souvent la page aux dates et aux heures dévoilées ci-dessus, si vous souhaitez obtenir un pass.