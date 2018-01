Tomorrowland 2018 : découvrez toutes les scènes

publié le 18/01/2018 à 15:31

Si Tomorrowland est aussi convoité c'est, entre autres, pour son ambiance incroyable. Tous les artistes comparent ce lieu à Disneyland. Pour l'édition 2018 l'ensemble des scènes seront aux couleurs du thème dévoilé en octobre dernier : The Story of Planaxis.



Chaque scène aura son propre décor et plongera les festivaliers dans un monde à part. Tomorrowland c'est 3 jours hors du temps. Du 20 au 22 juillet puis du 27 au 29 juillet, les festivaliers pourront se retrouver sur la scène Freedom, Dance, Nervo, Psygathering, Paradise, All Day, I Dream et de nombreuses autres.

Depuis le 9 janvier Tomorrowland a ouvert ses pré-inscriptions. Le 20 janvier le pass Global Journey sera mis en vente à 20h. Il comprend le transport, l'hébergement et le festival. Si vous souhaitez vous en procurer un il vous faudra être très rapide.