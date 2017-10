publié le 23/10/2017 à 18:27

On attendait avec impatience les premières informations sur l'édition 2018 du Tomorrowland. Elles sont enfin arrivées ! Le festival électro le plus connu de la planète va encore offrir ce qu'il se fait de mieux sur la scène électro.



Comme chaque année, un thème est retenu pour donner le ton au festival. L'année 2017 était placée sous le signe du cirque : chapiteaux géants en guise de scènes, artistes de cirque déambulant sur tout le site... Le décor était splendide. Pour 2018, ce sera : The Story of Planaxis. Les dessins dans la vidéo, ci-dessous, nous font penser à un thème aquatique. Est-ce qu'il aurait un lien avec la cité grecque d'Atlantide, engloutie par les flots durant l'Antiquité ? Le mystère plane encore.



En attendant de nouvelles informations, retenez bien ces dates : les 20-22 et 27-29 juillet 2018. Pour réserver vos places, il faudra vous rendre sur le site officiel de Tomorrowland dès le 9 janvier 2018. Une phase de pré-inscription sera nécessaire pour accéder ensuite à la billetterie.