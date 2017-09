VIDÉO - Tomorrowland : découvrez l'after movie de l'édition 2017

publié le 06/09/2017 à 17:42

En visionnant cette vidéo vous ne pourrez pas mieux vous rendre compte de l'ampleur de ce festival. 26 minutes retraçant deux week-ends mémorables pour l'ensemble des 400 000 festivaliers venus du monde entier. Partez à la découverte de Dreamville, le camping hors norme de Tomorrowland, dans lequel ils se retrouvent pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Chacun vient accompagner d'un accessoire, un drapeau, voir même un déguisement pour faire de cet événement, un moment épique.



David Guetta, Martin Garrix, DJ Snake, Axwell /\ Ingrosso... Les plus grands DJ's du monde viennent mettre le feu aux 16 scènes de Tomorrowland. Chaque année c'est l'événement le plus impressionnant pour eux et ils l'ont fait savoir, avec leurs mots, sur Fun Radio. Pour rendre chaque show encore plus incroyable, de nombreux performeurs se baladent dans l'ensemble de Tomorrowland pour plonger tout le monde dans un univers à part.