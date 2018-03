Ultra Miami 2018 : suivez le festival en direct sur Fun Radio

publié le 15/03/2018 à 12:06

Du 23 au 25 mars l'Ultra Music Festival accueillera tous les plus grands DJs du monde. Afrojack, Axwell /\ Ingrosso, Tiësto... Vous pourrez suivre de nombreux mixs sur Fun Radio. Vendredi 23 entre 22h et 04h, samedi 24 de 22h à 05h et enfin dimanche 25 de 18h à 05h branchez-vous sur Fun Radio pour ne manquer aucun de ces sets.



En plus des mixs annoncés officiellement, de nombreuses surprises sont attendues lors de l'Ultra Music Festival. Deux rumeurs retiennent notre attention : le retour des Daft Punk et celui de la Swedish House Mafia. Rendez-vous dès le 23 mars sur Fun Radio pour ne rien manquer de cet événement.

Voici le final line-up de l'@Ultra Music Festival ! Voici les horaires de passages des artistes... les surprises sont floutées... une idée ? ¿ ¿¿ #ULTRA20 pic.twitter.com/OHZj6YuqYB — FRENCH CROWD (@FrenchCrowd) 15 mars 2018