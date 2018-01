Ultra Miami 2018 : un programme exceptionnel

publié le 16/01/2018 à 15:41

"Nous travaillons sur quelque chose de très gros," la phrase lâchée il y a quelques jours par Russell Faibisch, le directeur de l’Ultra Festival, au magazine Magnetic annonce la couleur et alimente les rumeurs les plus dingues sur la toile. Il faut dire que l’Ultra soufflera en mars prochain sa 20ème bougie.



L’imagination des internautes n’a plus de limite. Certains voient déjà le retour des Daft Punk sur scène pour l’occasion, 10 ans après. D’autres croient en la reformation de la Swedish House Mafia.

Le line-up est quant à lui connu depuis fin 2017 : David Guetta, Dj Snake, Axwell & Ingrosso, Armin van Buuren, The Chainsmokers, Marshmello, etc. L’évènement sera à vivre dans Party Fun sur Fun Radio.