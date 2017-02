Tous les acteurs d'"Alibi.com" étaient avec l'équipe de "Bruno Dans La Radio" pour une émission exceptionnelle.

par Laura Lefebvre publié le 10/02/2017 à 13:59

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Tous les acteurs d'Alibi.com étaient dans Bruno Dans La Radio le 10 février 2017. L'équipe a décidé de les mettre au défi. Tarek Boudali et Julien Arruti ont été désignés pour chanter On dirait d'Amir tout en étant dérangés pendant l'interprétation du titre.



Tarek Boudali commence et l'équipe apporte une grande boîte remplie de blattes. Tout ce que déteste l'acteur. Ils lui en mettent sur les bras, le dos, et ils ajoutent un rat sur son épaule pour le déconcentrer au maximum. Bien évidemment sa prestation est un fiasco, mais il tient le coup quand même et rien que pour ça l'équipe est fière de lui !



Au tour de Julien Arruti, et il n'est pas vraiment rassuré. Il se lance tout de même et entonne On dirait d'Amir. Bruno essaye de lui mettre le rat sur la tête, mais le comédien n'arrête pas de bouger. Il est vraiment réticent à l'idée d'avoir ça sur lui. Malgré tout, il vient à bout du défi.



Verdict : Amir félicite Julien Arruti qui selon lui s'en est mieux sorti. Mais Bruno soulève un problème : 2 ou 3 blattes se sont échappées de la boite et ça ça ne fait pas du tout rire Vacher qui pète un câble et se déshabille en direct de peur d'en avoir une sur lui...