20/02/2017

Toute l'équipe de Bruno Dans La Radio est de retour après une semaine de vacances. Mais pour Vacher, les vacances ne se sont pas passées comme prévu. Il est allé à Bordeaux chez ses parents avec sa femme et leur bébé âgé de 4 mois. Le couple pensait pouvoir passer des moments à deux en confiant leur bébé aux parents, sauf que les parents n'étaient pas en vacances...



Mais le pire est à suivre. Lorsque le bébé est arrivé à Bordeaux il s'est mis à pleurer et à hurler, ils n'avaient jamais entendu ça. Ils ont commencé à trouver son comportement étrange et ont décidé d'aller aux urgences. Là-bas ils ont attendu six heures pour qu'on leur dise finalement : "Il n'a rien, c'est normal". Un pronostic rassurant qui n'a pas calmé le bébé pour autant.



Vacher a voulu sauver sa semaine de vacances en passant une soirée avec sa femme le soir de la Saint-Valentin. Le couple avait prévu d'aller au cinéma et de passer la nuit dans un super hôtel. Pour pouvoir s'y rendre ils ont confié le bébé à la tante de Vacher. Une fois arrivés sur place, ils ont reçu un appel de la tante leur disant de revenir immédiatement car elle ne savait pas comment gérer le bébé. Une semaine difficile mais il nous rassure : il aime toujours autant son enfant.