Apprenez plein de choses en écoutant les "5 minutes inutiles" !

par Laura Lefebvre publié le 22/02/2017 à 12:03

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Pendant les 5 minutes inutiles il s'agit de donner des informations qu'on pense ne jamais utiliser et/ou répéter, et pourtant on apprend beaucoup de choses ! Par exemple saviez-vous que la priorité à droite existe en avion ? Ou que les chevaux de Camargue naissent noirs avant de devenir blancs ?



Vacher a découvert une autre chose d'incroyable. Sa cousine écrivait un poème et ils se sont rendu compte qu'aucun mot ne rimait avec "simple". (Vous essayez d'en trouver un ? Bonne chance). Un auditeur nous apprend aussi que les oiseaux n'ont pas de sexe, ils utilisent le cloaque pour se reproduire.





Anaïs, une auditrice, affirme que les poules savent compter jusqu'à 5. L'équipe a du mal à y croire, Bruno se met alors à imiter la poule. Pour plus d'informations la jeune fille nous renvoie sur le site Poules Pondeuses pour la croise. Enfin, Elise dévoile que les personnes aux yeux bleus voient mieux dans l'obscurité.