Une maman, Elodie, a décidé de faire une belle surprise à ses enfants après avoir surmonté tous ensemble une épreuve difficile.

par Laura Lefebvre publié le 21/02/2017 à 12:26

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Elodie, une maman, a fait une belle déclaration d'amour à ses trois enfants. La jeune femme a perdu le père de ses enfants, et grâce à eux, elle s'est accrochée. Tous les quatre ont été très soudé et aujourd'hui elle veut les remercier et leur changer les idées.



Pour se faire, avec la complicité de sa sœur elle a organisé un week-end féerique à Disneyland Paris pour ravir ses enfants. Elodie a contacté Bruno Dans La Radio, l'émission préférée de ses derniers, pour leur annoncer la bonne nouvelle.



Une fois les enfants en ligne, Bruno a lancé la chanson du jour, et c'est sur l'air de Libérée,Délivrée qu'ils ont appris qu'ils partaient à Disneyland Paris. Les enfants sont aux anges et très émus, leur mère aussi. C'est une belle surprise. L'histoire de cette maman courageuse à touché toute l'équipe.