Bruno a profité de la demande d'un auditeur cherchant un stage pour lancer une incroyable chaîne.

par Laura Lefebvre publié le 09/02/2017 à 12:33

Bruno a mis en place quelque chose d'assez incroyable ce jeudi 9 février. Amaury, en 2e année de DUT informatique, est à la recherche d'un stage en entreprise pour une durée de 2 mois et demi, mais il ne trouve rien. Bruno pense que c'est le bon moment pour lancer la chaîne Bruno Dans La Radio.



Comment cela va se passer ? Amaury lance un appel à tous les auditeurs : il cherche un stage de 2 mois et demi dans le domaine de l'informatique. Un auditeur lui répond positivement, et c'est à lui de lancer un appel, et ainsi de suite. Bruno souhaite que cette chaîne dure le plus longtemps possible, afin de fédérer les auditeurs.



Ça commence très bien, en peu de temps, Amaury a reçu une proposition de stage d'un certain Adrien. Ils reparleront hors antenne des conditions de stage. C'est maintenant au tour d'Adrien de faire appel aux auditeurs, et le jeune homme à besoin d'un babyfoot. Jusqu’où ira cette chaîne ?