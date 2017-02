A votre avis qu'est-ce qu'on fait 5 fois par jour, et 2.000 fois par an ? La réponse dans "Bruno Dans La radio".

par Laura Lefebvre publié le 07/02/2017 à 14:12

Qu'est-ce qu'on fait 5 fois par jour et 2.000 fois par an ? C'est la question que Bruno a posée aux auditeurs. Un internaute a dit : "On cligne des yeux". Compliqué. Bruno a tenté de ne plus cligner des yeux, mais mission impossible il n'a pas tenu longtemps.





Un premier auditeur, Jason, pense qu'on baille 5 fois pas jour... Pas bête mais ce n'est pas la bonne réponse. Mohamed tente sa chance et dit qu'on se regarde devant une glace, raté. Enfin, Arthur est le dernier à essayer de trouver la bonne réponse. Le jeune homme dit qu'on remonte son pantalon pour se rhabiller.



Il y était presque, en réalité on tire la chasse d'eau 5 fois par jour. Les animateurs dévoilent chacun leur technique pour être le plus discret aux toilettes. Bruno tire deux fois la chasse d'eau, pour ne pas entendre ce qu'il s'y passe. Vacher lui utilise les objets bruyants à disposition et notamment la poubelle métallique.