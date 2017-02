Revivez les meilleurs moments de l'émission du mois de janvier.

Niklaas a compilé les meilleurs moments du mois de janvier et en a fait une vidéo hilarante. Selon lui, l'événement du mois de janvier c'était le handball, avec le mondial et le Hand Star Game à l'AccorHotels Arena, et l'équipe n'était pas vraiment au point... À part Karabatic et Omeyer, ils ont eu du mal à citer d'autres joueurs.



L'équipe de Bruno Dans La Radio aime bien se jouer des nouveaux et les bizuter gentiment. La première qui en a fait l'expérience c'est Grace, la nouvelle standardiste. Elle a eu le malheur de dire qu'elle aimait bien chanter, alors ils l'ont fait chanter au micro de Fun Radio. Heureusement elle s'en est bien sortie, ce qui n'est pas le cas d'Amélie qui a du en faire de même... Christina a elle aussi donné de la voix ce mois-ci, avec Amélie. Les deux ont enflammé le studio avec un duo mémorable sur Firework de Katy Perry.



Mais dans Bruno Dans La Radio personne n'est épargné, et Niklaas aussi en prend pour son grade. Il se fait souvent charrier par l'équipe pour son humeur grognonne et son melon depuis qu'il est devenu Youtubeur. Niklaas revient également sur le moment ou Vacher s'est enflammé lorsque Miss France l'avait choisi comme mari, en cas de fin du monde imminente.



Pour résumer le mois de janvier, Niklaas a retenu une phrase de Bruno : "Les amis nous reviendrons demain, et demain il y aura des vannes pourries d'Elliot, la mauvaise foi de Vacher et la moustache de Christina." Pourvu que ça dure !