Bruno révèle un chiffre attestant que les hommes et les femmes mentent sur leur nombre d'ex...

par Laura Lefebvre publié le 06/02/2017 à 11:12

On en apprend tous les jours dans Bruno Dans La Radio. À la réponse : "Avez-vous déjà menti à votre partenaire actuel concernant votre nombre d'ex ? " 30% des hommes et des femmes ont répondu oui. Et cela va même plus loin, 60% disent avoir divisé le nombre par 2, et 10% disent en avoir omis juste quelques-uns. Généralement les personnes mentent pour ne pas s'attirer d'ennuis avec leur petit(e) ami(e), et Julie, une auditrice, avoue avoir elle-même menti à copain.



Christina dit qu'il est difficile de savoir le nombre exact d'ex que l'on a eu dans sa vie, à moins d'avoir tenu un carnet à jour. Vacher pense que si vous n'êtes pas allé papillonner à droite à gauche, il est facile de se rappeler des quelques relations. Quant à Bruno, il ne préfère même pas s'en souvenir, il avait essayé de compter une fois, mais il a vite arrêté de peur de vomir...