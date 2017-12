Huîtres Party (12/12/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 12/12/2017 à 12:41

Laura, une auditrice âgée de 24 ans, s'est remise avec son ex. La jeune fille aimerait que ses parents lui accordent une deuxième chance tout comme elle. Pas facile quand on sait qu'ils ont ramassé leur fille à la petite cuillère après que son copain soit parti, préférant faire la fête avec ses amis.



Son petit ami est finalement revenu vers elle. Laura en est persuadée : il a changé. Elle s'est remise avec lui et aimerait que ses parents acceptent sa décision. Pour leur annoncer la nouvelle, la jeune fille s'est tournée vers l'équipe.

Après avoir écouté La chanson du jour, les parents ont donné leur avis : "Je peux plus faire confiance. Je n'y crois pas", a confié la mère. C'est pas très bien parti pour Laura mais au moins le message est passé.