publié le 18/05/2017 à 11:36

Romain, un auditeur, a contacté Bruno Dans La Radio pour une demande bien précise. Il est actuellement en cinquième et s'en sort plutôt bien au niveau des notes. Il aimerait que sa mère, Fabienne, le laisse aller à son premier concert, celui de PNL, dont il est fan. Pour le moment elle n'est pas d'accord car elle a peur qu'il puisse lui arriver quelque chose là-bas.



Pour la convaincre, Elliot a composé une chanson lui demandant d'accepter la demande de son fils, en lui rappelant qu'elle aussi a profité de sa jeunesse. Fabienne a écouté attentivement ce message, mais il reste un point sur lequel elle n'est pas rassuré : les attentats. Bruno la rassure en lui disant que c'est très sécurisé et qu'il ne faut surtout pas s'empêcher de sortir pour ça. Elle est finalement convaincue et accepte que son fils aille voir PNL, elle l'accompagnera même.