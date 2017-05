Grace dans la Radio (17/05/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 17/05/2017 à 11:49

Après avoir marché sur les braises et réussi son premier défi Listerine haut la main, Elliot a eu beaucoup plus de mal pour le deuxième. Ce 17 mai 2017 il avait pour mission de manger des choses ignobles. Il a commencé par l'oeuf de cent ans, une spécialité chinoise. Son odeur est comparable à celle d'un oeuf pourri, et Elliot a mis beaucoup de temps avant de le porter à sa bouche.



Il s'est finalement lancé et a mis la moitié d'un oeuf dans sa bouche. Il ne l'a pas avalé d'une traite et a essayé tous les stratagèmes pour le recracher discrètement, mais l'ensemble de l'équipe ne l'a pas laissé faire et a tenu à ce qu'il avale le tout pour valider ce deuxième défi. Pour faire passer ce goût immonde Bruno a tendu un shot de Mezcal, un alcool mexicain très fort. Elliot l'a bu cul-sec, une mauvaise idée qui l'a fait vomir...