publié le 16/05/2017 à 11:47

Jean-Michel sait que sa fille Cécile est une grande fan de Bruno Dans La Radio. Il a ainsi souhaité lui faire passer une bonne nouvelle par le biais de l'émission. Jean-Michel et sa femme jouent au théâtre et Cécile adore venir les voir sur scène.



Malheureusement leur prochaine représentation est le 22 juin, un jour ou elle est censée être en cours et ses parents sont très stricts là-dessus, elle ne peut pas manquer l'école. Son père a alors décidé de lui faire une belle surprise en l'emmenant avec eux, et en lui laissant rater un jour de cours.

C'est en chanson et en direct de Bruno Dans La Radio que Cécile a appris la bonne nouvelle. Dès qu'elle a reconnu la voix de Bruno elle a fondu en larmes, c'est son émission préférée depuis 10 ans et ça l'a beaucoup touché que son père lui annonce ainsi.