publié le 15/05/2017 à 12:30

Vacher voulait se séparer de sa PS4. Pour cela il avait plusieurs options : la vendre ou la donner à un ami. Finalement une autre idée lui est venue à l'esprit : l'offrir à un auditeur. Il s'en est servi que deux fois, il la donne avec 2 manettes et plusieurs jeux comme : Fifa, Batman ou encore GTA5. Un pack complet qu'un auditeur se fera une joie de recevoir.



Pour l'offrir Bruno a lancé le hashtag #VacherOffreMoiTaPS4. Après avoir reçu de nombreuses réponses, l'équipe a désigné le gagnant : Yoann. Ce dernier est ravi de la gagner mais Vacher est triste à l'idée de s'en séparer et s'assure auprès de Yoann qu'il en fera bon usage . Le plus ? Elle sera dédicacée par Vacher. Suite a l'envie de Vacher d'offrir sa PS4 à un auditeur, Bruno a eu l'idée d'en faire de même et d'offrir des choses dont l'équipe ne veut plus aux auditeurs.