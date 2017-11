Vivre dans une maison hantée (23/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 23/11/2017 à 13:23

13% des français ont déménagé par-ce que leur maison était hantée. Plusieurs auditeurs ont confirmé la véracité de ce chiffre. Jordan vivait avec son père en Normandie. Lorsque sa grand mère est décédée ils ont tenté de communiquer avec elle. Rien à faire elle ne s'est jamais manifester jusqu'à ce que son père fasse un Ouija. Un esprit a fini par faire voler en éclat une pièce. Suite à cette épisode ils ont quitté leur maison et se sont installés ailleurs.



Un autre auditeur a fait part de son histoire. Alors qu'il venait de déménager avec sa famille dans une nouvelle maison, ils ont installé au mur tous leurs anciens tableaux. En se réveillant le lendemain matin de cette première nuit, ils ont constaté que l'ensemble des tableaux avaient été retournés. Pris de panique ils n'ont plus jamais dormi dans cette maison et ont déménagé instantanément.