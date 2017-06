VIDÉO - "Bruno Dans La Radio" : Vacher a découvert sa voie

publié le 19/06/2017 à 12:01

Vacher a contacté une mamie pour lui demander son avis sur les examens, et plus particulièrement le BAC qui a lieu en ce moment. Mais il lui a demandé de le faire d'une façon particulière : en rappant. C'est lui qui a commencé à lui donner l'exemple en posant la première question.



La mamie a complètement joué le jeu et a répondu en rappant. Vacher disait que les examens servaient à rien et que c'était mieux de traîner et de jouer à la console, alors qu'elle disait qu'ils étaient important pour se construire un avenir. Ils se sont ainsi enchaînés pendant plusieurs minutes.

Suite à ce rap, l'équipe a envoyé des fleurs à Vacher lui disant qu'il avait un super flow et qu'il avait un avenir certain dans le rap. Vacher a alors commencé à chercher avec quel rappeur il pouvait s'embrouiller afin de lancer sa carrière.