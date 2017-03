publié le 29/03/2017 à 11:47

Chaque jour, vous retrouvez le JPI dans Bruno Dans La Radio. Karina et Mika vous présentent chaque matin les informations de façon décalée. Ce 29 mars, ils nous ont parlé de Pénélope Fillon et de sa mise en examen, des goûts musicaux de Marine Le Pen, et enfin des règles incompréhensibles de The Voice. C'est sur ce dernier sujet qu'on va revenir.



Mika nous donne les règles de cette année : "Les battles auront lieu à partir du 15 avril. Le plateau sera transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face-à-face. Le coach choisira seul le talent le plus convaincant. Chaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach, mais cette année..." On vous épargne la suite, on a déjà du mal à suivre. C'est un peu exagéré, mais finalement, c'est presque ça !