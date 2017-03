La voix est parfois trompeuse (01/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 01/03/2017 à 12:27

Bruno se trouve hors du studio, avec un casque sur la tête. Comment en est-il arrivé la ? Rembobinons. Hier a eu lieu le carnaval Fun Radio, Bruno avait prévenu l'équipe : tout le monde doit être déguisé et le costume du fantôme est proscrit. Christina était en Kim Kardashian, Elliot en David Guetta, Vacher en Olaf, et Niklaas en surfeur.



Malheureusement Fonf n'a pas respecté cette règle et a osé venir en fantôme... Il doit maintenant le payer. Pour se faire, il a revêtu son déguisement et s'est équipé de protections afin que Bruno lui tire dessus au paintball.



Un tir, deux tirs, Fonf souffre. Il est bien équipé de protections mais Bruno vise (sans faire exprès) là ou il n'a rien pour le protéger, du coup Fonf est plié en deux. Fin de la partie, le réalisateur a assez payé et on imagine que l'année prochaine il aura un super déguisement !