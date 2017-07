publié le 05/07/2017 à 11:02

Le 26 juin Calvin Harris a dévoilé le clip du titre Feels. Ce dernier met en scène les quatre artistes ayant collaboré sur ce titre, à savoir : Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean. Un titre funk et un clip dans cet esprit, dans un univers à la fois coloré et estivale. Ils se retrouvent ainsi dans un champ de coquelicots, sur une barque et dans la jungle. Le perroquet du DJ est toujours de la partie, et on risque de le retrouver dans de futurs clips.

> Calvin Harris - Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean