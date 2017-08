publié le 30/08/2017 à 19:14

Comme chaque semaine nous faisons un récapitulatif, en vidéo, de ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux de vos artistes préférés. Des photos, des images, des gifs... Ils partagent leur quotidien avec leurs abonnés et nous vous montrons les informations les plus croustillantes.



Le 27 août Calvin Harris a publié, sur sa page YouTube, un deuxième clip pour son titre Feels. Après avoir opté pour une ambiance tropicale, il a cette-fois ci choisi un univers rétro. Le DJ nous offre un retour dans les années 1970, en représentant un plateau de télévision à l'ancienne. Tout le monde est à son poste : Katy Perry et Big Sean au micro, Calvin Harris à la basse et enfin Pharrell Williams au piano. Un deuxième clip réussi qui vient sublimer ce titre.

Autre publication marquante, David Guetta a partagé une vidéo souvenir de lui, qui a beaucoup plu à ses abonnés. Quant à DJ Khaled il s'est montré papa poule en jouant tranquillement avec son enfant. Toutes les autres actualités sont à découvrir dans la Fun Stories.