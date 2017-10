publié le 18/10/2017 à 10:09

L'été vous semble déjà loin ? Rassurez-vous, on a ce qu'il vous faut grâce à ce nouveau clip chaleureux de Lude, jeune talent prometteur.



À seulement 23 ans, son début de carrière est déjà fulgurant. Après une formation dans l'une des plus grandes écoles de musique au monde, la Berklee College Music de Boston, Lude décide de lancer son projet solo en 2016. Il signe dans la foulée chez le label Smart (Sony Music). Son style : une guitare mélangée à un écrin électro-pop aux influences résolument actuelles, porté par des interprètes savamment choisis.

It's All Right est son troisième single, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il connait déjà un beau succès avec 4 millions d'écoutes. Le clip du morceau sort officiellement le 19/10 mais grâce à Fun Radio, vous pouvez le découvrir en avant-première. Capté dans des lieux paradisiaques, vous ne serez sûrement pas déçu de ce voyage musical !