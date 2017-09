Kungs - More Mess (Official Video) ft. Olly Murs, Coely

publié le 21/09/2017 à 17:03

Le 4 août dernier on vous présentait le nouveau titre de Kungs : More Mess. Le 20 septembre il a dévoilé le clip mettant parfaitement en scène ce morceau festif. Tout a été tourné dans les rues de Barcelone, dans une ambiance estivale et chaleureuse.



Dans ce petit film on aperçoit Kungs rejoindre Olly Murs, le chanteur britannique avec qui il a collaboré sur ce morceau. Ils sont tous les deux suivis par deux trompettistes. Puis toute la rue se met à les suivre, le convoi s'agrandit. Ils reprennent tous en chœur les paroles de More Mess. Il règne une humeur festive, hautement contagieuse.

Kungs et Olly Murs finissent par rejoindre la troisième et dernière protagoniste du clip : Coely, la rappeuse belge ayant posé sa voix sur ce titre. Kungs revient dans un nouveau registre, moins électro, plus pop. Connaîtra-t-il le même succès qu'avec This Girl ? C'est tout ce qu'on lui souhaite.