Luis Fonsi dans Le Before Party Fun

publié le 06/07/2017 à 17:32

C'est au micro de Fun Radio que Luis Fonsi s'est confié sur sa carrière. L'artiste qui bat tous les records en ce moment avec son titre incontournable Despacito, est en réalité déjà une star dans de nombreux pays hispanophones. Cela fait 20 ans qu'il fait de la musique, il comptabilise 8 albums et 35 singles à son actif.



Le titre Despacito a lancé sa carrière à l'internationale et conquis le coeur des français, entre autres. Après ce succès considérable, le chanteur portoricain a décidé de lancer un album Despacito & Mis Grandes Exitos uniquement dans le pays, composé des morceaux les plus marquants de son parcours.

En fin d'émission Luis Fonsi a offert un live à l'ensemble des auditeurs présents dans le studio. Il a choisi de chanter Despacito a cappella, accompagné d'une auditrice. Qu'importe la façon dont il interprète ce titre, cela nous donne toujours autant envie de danser.