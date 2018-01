Diplo - Get It Right (Feat. Mø) (Official Video)

publié le 11/01/2018 à 18:39

Après Lean On en 2015 et Cold Water en 2016, Diplo et MØ ont dévoilé une troisième collaboration fin 2017 : Get It Right. Chaque année ils réitèrent l'exploit en créant un tube. Ce dernier morceau à tout pour en devenir un.



Pour imager ce titre, les deux artistes ont choisi de danser ensemble au rythme de leur son. Une chorégraphie captivante réalisée dans une salle somptueuse.

Une performance sur laquelle MØ est revenue : "Il est arrivé avec cette idée d'une chanson et d'une chorégraphie synchronisée, j'ai adoré. J'étais très nerveuse d'apprendre toutes ces étapes ! Mais tout s'est bien passé. C'était l'une des séances vidéos les plus amusantes que j'ai jamais fait jusqu'ici," a-t-elle déclaré.