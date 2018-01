VIDÉOS - Avec quels sons êtes-vous passés en 2018 ?

publié le 03/01/2018 à 17:43

Si vous n'écoutiez pas Fun Radio entre 20h et 00h le soir du 31 décembre, vous aviez sûrement prévu une playlist à la hauteur de l'événement. Deezer, la plateforme de musique en streaming, a révélé les titres les plus écoutés durant toute cette soirée.



Au top de ce classement on retrouve Shape Of You d'Ed Sheeran. Près d'un an après ce morceau continue d'être au top de nombreux classements. Juste derrière on retrouve Havana de Camila Cabello, titre avec lequel l'artiste a connu son plus grand succès jusqu'ici. Sur le podium il y a également Katchi d'Ofenbach, leur morceau phare.

Deezer a également identifié les sons les plus streamés entre 23h55 et 00h05. Hormis l'incontournable Bonne année ! Le compte à rebours officiel du jour de l'an, on retrouve Bruno Mars avec 24K Magic et juste derrière This Girls de Kungs.