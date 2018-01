publié le 05/01/2018 à 11:46

Ce nouveau titre de Justin Timberlake était très attendu. Depuis Can't Stop The Feeling, sorti en 2016, il n'avait plus rien dévoilé. L'artiste américain revient ce 5 janvier avec un morceau baptisé Filthy. Un titre dansant, comme la majorité de ses productions, et électro, registre dans lequel il ne s'était encore jamais essayé. Un terrain nouveau pour Justin Timberlake, qu'il maîtrise, ici, à la perfection.



Un son entraînant mis en scène dans un mini film futuriste. Justin Timberlake laisse place à un robot sur scène, reprenant ses mouvements à la perfection. Lui qui nous avait habitué à danser lui même dans ses clips, nous étonne une nouvelle fois.

Filthy est le premier extrait de son album à venir le 2 février prochain. Justin Timberlake présentera Man Of The Woods : "Cet album a vraiment été inspiré par mon fils, ma femme, ma famille," a-t-il déclaré.