VIDÉO - Ed Sheeran toujours N°1 de l'Eurodance 25

publié le 02/04/2017 à 20:00

Cette semaine le top 3 reste inchangé. Ed Sheeran est toujours en tête avec Shape of you, suivi de Clean Bandit avec Rockabye et de Jax Jones avec You Don't Know Me.



Belle performance de Henri PFR feat Raphaella avec Until the end, ils gagnent 3 places au classement et se retrouvent sixième. Jolie progression de Bakermat également avec son titre Baby, il se place en septième position de l'Eurodance 25 cette semaine.

Jamirouai avec Cloud 9 ; Redonda avec I can cast a spell et The Wekknd avec I feel it coming entrent dans l'Eurodance 25.



Tandis que Tiësto avec On my way ; The Weeknd avec Starboy et Oliver Heldens avec I don't wanna go home sortent du classement.