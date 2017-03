Tiësto - On My Way (teaser) ft. Bright Sparks

The Aston Shuffle - Pass You By

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)

Ofenbach - Be Mine (Official Video)

Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez

Major Lazer - Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) (Official Lyric Video)

Oliver Heldens - I Don't Wanna Go Home (Official Music Video)

Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On

Sigala Only One

Henri PFR - Until The End (Feat. Raphaella) ft. Raphaella

Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

publié le 26/03/2017 à 20:00

Cette semaine Ed Sheeran prend la tête du classement avec Shape Of You. Le chanteur britannique était dans Le Before Party Fun le mercredi 15 mars 2017, il a mixé pour la première fois de sa vie. Clean Bandit passe deuxième avec son titre Rockabye, suivi de Jax Jones avec You Don't Know Me.



Cette semaine Bakermat progresse, le DJ néerlandais gagne trois places avec son titre Baby et se retrouve dixième de l'Eurodance 25. Autre belle remontée : Galantis avec leur titre Rich boy, ils grimpent de trois positions et se retrouvent quatorzième du classement.

En revanche The Weeknd et Daft Punk chutent avec Starboy, ils passent de la quinzième à la dix-neuvième place. Mauvaise semaine également pour Tiësto qui perd trois places avec On My Way et se retrouve dernier du classement.

Les entrées de la semaine

Calvin Harris avec Slide et Kygo avec It Ain't Me entrent dans l'Eurodance 25.



Les sorties de la semaine

Calvin Harris avec My Way et Nils Van Zandt avec The Riddle sortent du classement.