The Aston Shuffle - Pass You By

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)

Tiësto - On My Way (teaser) ft. Bright Sparks

Calvin Harris - My Way (Official Video)

Major Lazer - Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) (Official Lyric Video)

Ofenbach - Be Mine (Official Video)

Oliver Heldens - I Don't Wanna Go Home (Official Music Video)

Sigala Only One

Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On

Henri PFR - Until The End (Feat. Raphaella) ft. Raphaella

Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

publié le 19/03/2017 à 20:00

Pour la quatrième semaine consécutive, Robin Schulz & David Guetta sont premiers du classement avec leur titre indétrônable Shed A Light. Ed Sheeran se place en deuxième position cette semaine avec Shape Of You. Enfin, Clean Bandit perd une place avec Rockabye et se retrouve troisième de l'Eurodance 25.



Martin Garrix & Dua Lipa enregistrent la plus forte progression de la semaine avec Scared To Be Lonely. Ils passent de la dixième à la sixième place ! Autre belle performance : Henri PFR feat Raphaella avec Until The End, ils se retrouvent dixième de l'Eurodance 25 cette semaine.

Calvin Harris chute avec My Way. Le DJ britannique perd six places et se retrouve vingt-deuxième de l'Eurodance 25.

Les entrées de la semaine

Cette semaine Galantis avec Rich Boy et Aston Shuffle avec Pass You By rentrent dans l'Eurodance 25.

Les sorties de la semaine

En revanche David Guetta & Cedric Gervais avec Would I Lie To You et Galantis avec Love On Me sortent du classement.