publié le 09/04/2017 à 20:00

Pour la troisième semaine consécutive Ed Sheeran est en tête de l'Eurodance 25 avec son titre Shape Of You, suivi de Jax Jones Feat Raye avec You don't Know Me. En troisième position on retrouve Martin Garrix & Dua Lipa avec Scared to be lonely.



La plus belle progression de la semaine revient à The Weeknd & Daft Punk et leur titre I feel it coming, ils passent de la 20ème à la 14ème place. Belle performance également de Calvin Harris, Ofenbach et Starley qui passent respectivement à la 20ème, 10ème et 6ème place de l'Eurodance 25.

En revanche, Steve Aoki & Louis Tomlinson avec Just hold on dégringolent dans le classement et se retrouvent 21ème du classement. Déception aussi pour Alan Walker et son titre Alone qui perd 6 places et se retrouve 22ème de l'Eurodance 25.



Les entrées de la semaine

Don Diablo & Marnik avec Children of a miracle et Lost frequencies avec All or nothing rentrent dans l'Eurodance 25 cette semaine.





Les sorties de la semaine

Redondo avec I can cast a spell et Aston Shuffle avec Pass you by sortent de l'Eurodance 25 cette semaine.